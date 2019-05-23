YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yayanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaya ağır yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi....
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