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Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada
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Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yayanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 23:40
Puan Ver : Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada(5/10)1

İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaya ağır yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi....

















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