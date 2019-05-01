Dudak dolgusu yaptırıp ekranlarda daha güzel görünmek isteyen YouTube yıldızı ve blogger Cassidy Valentine, son görüntüsüyle takipçilerini üzdü.

YouTube yıldızı ve blogger Cassidy Valentine, estetik ameliyatı sonrası tanınmaz hale geldi.

“DAHA GÜZEL GÖRÜNMEK İSTEMİŞTİ“

YouTube yıldızı ve blogger Cassidy Valentine, dudak dolgusu yaptırıp ekranda daha güzel görünmek istemişti. Ancak genç kadın için işler hiç umduğu gibi gitmedi....



































