YSK KARARINI VERDİ! AK PARTİ’NİN KADIKÖY’DEKİ AFİŞİ KALDIRILACAK
Kadıköy İlçe Seçim Kurulu, vapur iskelesine asılan dev Binali Yıldırım pankartının kaldırılması yönünde karar verdi.
İstanbul Kadıköy'deki vapur iskelesine asılan dev Binali Yıldırım pankartı için CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvuru sonucunda pankartın kaldırılması kararı alındı.
Kaynak: haberinburada. ....
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