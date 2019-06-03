YSK’DEN 23 HAZİRAN SEÇİMİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN KARAR
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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