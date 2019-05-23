YSK’NİN GEREKÇELİ KARARI MECLİS’TE GERGİNLİĞE NEDEN OLDU
YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararı Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklanan gerekçeli karar, tartışmaya yol açtı. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kaplumbağa Kostümü Giyen Adam, Araçların Önüne Atlayarak Kurallara Dikkat Çekti
- Komünist Başkan, Aldığı Kararla Sosyal Medyada Trend Topic Oldu
- Son Dakika! Ak Partili Muş, ’Yeni Sistem, Askerde Olanları Kapsayacak Mı?’ Sorusuna Cevap Verdi
- Annesini Kabloyla Boğarak Öldüren Cani Evladın Polise Verdiği İfade Kan Dondurdu
- Ekrem İmamoğlu’Nu Konuk Eden Ahmet Hakan: Dinle Beni Ey İki Taraf
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
- Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi
- Aldatıldığını İddia Eden Cani, Kız Arkadaşını Öldüresiye Dövdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar