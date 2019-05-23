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YSK’nin Gerekçeli Kararı Meclis’te Gerginliğe Neden Oldu

YSK’NİN GEREKÇELİ KARARI MECLİS’TE GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararı Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 19:20
Puan Ver : Ysk’Nin Gerekçeli Kararı Meclis’Te Gerginliğe Neden Oldu(10/10)6

TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklanan gerekçeli karar, tartışmaya yol açtı. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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