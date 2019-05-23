AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, “Muhalefet şerhlerine sarılanlar artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayanıyorlar. Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır“ ifadelerini kullandı....



































