YSK’NIN GEREKÇELİ KARARINA AK PARTİ’DEN İLK YORUM: ARTIK ESKİ İÇTİHATLAR GEÇERSİZ KALMIŞTIR
AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, “Muhalefet şerhlerine sarılanlar artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayanıyorlar. Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır“ ifadelerini kullandı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 5 Yaşındaki Çocuk, Su Kanalında Boğularak Hayatını Kaybetti
- 102 Yaşındaki Kadın, 92 Yaşındaki Oda Arkadaşını Öldürdü
- Kaplumbağa Kostümü Giyen Adam, Araçların Önüne Atlayarak Kurallara Dikkat Çekti
- Komünist Başkan, Aldığı Kararla Sosyal Medyada Trend Topic Oldu
- Son Dakika! Ak Partili Muş, ’Yeni Sistem, Askerde Olanları Kapsayacak Mı?’ Sorusuna Cevap Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Çiftlik Bank Vurguncularının Özel Yazışmaları Ortaya Çıktı
- Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis’E Sunuldu
- Toyota’Dan Sonra Honda Da Hava Yastığı Arızası Nedeniyle Binlerce Aracını Geri Çağırdı
- Adana Demirspor, Sahasında Ağırladığı Hatayspor İle Golsüz Berabere Kaldı
- Fed’İn Toplantı Tutanakları Yayımlandı
DÜNYA HABERLERİ
- Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi
- Aldatıldığını İddia Eden Cani, Kız Arkadaşını Öldüresiye Dövdü
- Ünlü İş Adamının Altı Yanan Dev Tencereye Girip Yıkandığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı
- Yolda Yürürken 3 Kişiye Saldıran Başıboş At, Polis Tarafından Öldürüldü! Dehşet Anları Kamerada
- Acun Ilıcalı’Nın Yunan Sunucusunda Tepki Çeken ’Atatürk’ Paylaşımı
Bu Haberle İlgili Yorumlar