Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin yaptığı başvuru üzerine, İstanbul'da 5 bin 135 kısıtlı seçmenin araştırılmasına karar verdi. İYİ Parti ise itirazın mazbata verildikten 7 gün sonra yapılması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

Kaynak: haberinburada....