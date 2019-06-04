Ysk’Nın Tartışma Yaratan Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Anlaşılması Zor
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YSK’NIN TARTIŞMA YARATAN KARARINA BAHÇELİ’DEN İLK YORUM: ANLAŞILMASI ZOR


YSK’nın tartışma yaratan kararına Bahçeli’den ilk yorum: Anlaşılması zor
Tarih : 04 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Ysk’Nın Tartışma Yaratan Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Anlaşılması Zor(7/10)3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararıyla ilgili konuştu. Bahçeli “Bu tür davranışların anlaşılması zordur. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor“ dedi....

















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