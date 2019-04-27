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Yusuf Yazıcı’nın Fenerbahçe’ye Attığı Gol Sonrasında Sosyal Medya Yıkıldı

YUSUF YAZICI’NIN FENERBAHÇE’YE ATTIĞI GOL SONRASINDA SOSYAL MEDYA YIKILDI

Süper Ligde 30. haftanın kritik maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maçta Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golü sonrasında sosyal medya sallandı.

Tarih : 27 Nisan 2019, 21:30
Puan Ver : Yusuf Yazıcı’Nın Fenerbahçe’Ye Attığı Gol Sonrasında Sosyal Medya Yıkıldı(10/10)6

Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Yusuf Yazıcı'nın golü sonrasında sosyal medya yıkıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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