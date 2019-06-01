YÜZLERİNDE MASKE, ELLERİNDE TAŞLARLA GELDİLER! 1 DAKİKADA 150 BİN TL’LİK SOYGUN
Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan 5 hırsız kayıplara karıştı.
Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tablet çalan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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