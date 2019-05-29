Antalya'da bir sitede 100 kişi klor tankından sızan gazdan etkilenip fenalaştı. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri site sakinlerine oksijen maskeleri ile müdahale ederken durumu ağır olan 7 kişinin tedavileri sürüyor.

Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan yüze yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Başlatılan temizlik çalışmalarının ardından çevredeki binalar tahliye edilirken, gece saatlerinde sızan gaz temizlendi....



































