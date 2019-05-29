Edirne’De Kan Donduran Olay! Göğsünden 17 Kez Bıçakladı
Chelsea-Arsenal Uefa Avrupa Ligi Finali Şifresiz Kanalda
Turgut Özal’In Hayali Pençe Harekatı’Yla Gerçek Oldu
Zajc İçin Beklenmedik Teklif! Alınanın 2 Katına Gönderilebilir
Eski Eşini, Polisin Ve Oğlunun Önünde Tekme Tokat Dövdü
Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
Fenerbahçeli Soldado Eşyalarını Topladı! Bavullarının Fotoğrafını Paylaştı
Küçük Kızı Altına Alarak Metrelerce Sürükledi, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı!
River Plate’Ten Muslera İçin Çılgın Teklif!
Mansur Yavaş, Memurlara Verdiği Sosyal Denge Tazminatı Sözünü Tuttu
11 Yaşındaki Kız Annesinin Scooterını Çalmak İsteyen Hırsızı Yumruklayarak Kaçırdı
Kayıp Üzeyir’İn Sulama Kanalında Cansız Bedeni Bulundu
Guti’Den Flaş Karar! Beşiktaş’Tan Ayrılıyor
Yüzme Havuzunun Klor Tankından Sızan Gaz Site Sakinlerini Zehirledi
Eniştesini Öldüren Katil İlk Kez Konuştu: Evde Uyuşturucu Kullanıp Ablamı Dövüyordu
Huawei Ve Apple’In İşlemcilerini Tsmc Üretecek
Cinnet Getiren Cani Koca Karısını Bıçakladı
Süleyman Soylu, ’Adreslerinizi Kontrol Edin’ Diyen Elçin Sangu’Ya Cevap Verdi
Seçime 25 Gün Kala, 5 Anket Şirketinden İstanbul Yorumu
Bddk’Nın Kararı İle Türkiye’De Yeni Bir Banka Kuruldu

Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir

ZAJC İÇİN BEKLENMEDİK TEKLİF! ALINANIN 2 KATINA GÖNDERİLEBİLİR

Fenerbahçe'nin Empoli'den transfer ettiği 24 yaşındaki Miha Zajc için Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 13:10
Puan Ver : Zajc İçin Beklenmedik Teklif! Alınanın 2 Katına Gönderilebilir(6/10)2

Devre arası transfer döneminde İtalya'dan Empoli'den alınan yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma altında tam olarak kendini gösteremedi. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncunun potansiyeli olması, İtalya geçmişi ve Sloven milli takımında forma giymesi gibi etkenler sebebiyle transferi söz konusu olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Zajc  İçin  Beklenmedik  Teklif  Alınanın  2  Katına  Gönderilebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER