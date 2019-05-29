ZAJC İÇİN BEKLENMEDİK TEKLİF! ALINANIN 2 KATINA GÖNDERİLEBİLİR
Fenerbahçe'nin Empoli'den transfer ettiği 24 yaşındaki Miha Zajc için Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.
Devre arası transfer döneminde İtalya'dan Empoli'den alınan yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma altında tam olarak kendini gösteremedi. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncunun potansiyeli olması, İtalya geçmişi ve Sloven milli takımında forma giymesi gibi etkenler sebebiyle transferi söz konusu olduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada....
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