Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve 5 yıl önce restore edilen tarihi Melikgazi Türbesi orijinal yapısı bozulduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Duvarları farklı renkte olan türbenin yeni hali birçok ziyaretçinin de tepkisini çekti.