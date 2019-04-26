Bir restoran çıkışında Gomis ile karşılaşan Ziynet Sali, başarılı futbolcuya “Bana da söyle“ şarkısını seslendirdi. Deneyimli oyuncuya numarasını veren Sali, “Aman Erkan görmesin.“ dedi.

Ünlü popçu Ziynet Sali, önceki akşam dostlarıyla Etiler'de bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Geç saatlerde mekandan ayrılan Sali, aynı esnada kapıda beliren Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile karşılaştı. Bir süre ayaküstü sohbet eden ikilinin neşeli halleri objektiflere yansıdı....



































