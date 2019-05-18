Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Zonguldak Belediyesi'nde belediye başkanları ile görüşerek taleplerini alan Bakan Kurum ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurum, TTK bünyesindeki 13 yıldır atıl durumda olan Lavuar Alanı'nın Milli Emlak'a devredildiğini söyledi....



































