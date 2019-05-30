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Zonguldak’Ta Dinazorlar Çağından Kalma Fosiller Bulundu
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Zonguldak’ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu

ZONGULDAK’TA DİNAZORLAR ÇAĞINDAN KALMA FOSİLLER BULUNDU

Zonguldak'ta denizden yaklaşık 400 metre yükseklikte ve 2 kilometre uzaklıkta bulunan alanda dinazorlar çağından kalma çok sayıda fosil bulundu. Fosillerin yöredeki regresyon, transgresyonlar ve orojenik hareketlere ışık tutacağını belirtildi.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 13:10
Puan Ver : Zonguldak’Ta Dinazorlar Çağından Kalma Fosiller Bulundu(5/10)1

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan arazi araştırmaları sırasında dinazorlar çağından kalma içinde deniz kestaneleri fosillerinin de yer aldığı çok sayıda fosil bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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