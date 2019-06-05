ZONGULDAK’TA KIYIYA VURMUŞ VAZİYETTE 2 ÖLÜ YUNUS BULUNDU
Zonguldak'ta sahile vurmuş 2 ölü yunus bulundu. Vatandaşlar belediye ekiplerine haber verirken yunusların neden öldüğü şimdilik bilinmiyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, vatandaşlar tarafından sahile vurmuş halde 2 ölü yunus bulundu. Belediyenin olay yerinde gerekli incelemeyi yapacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada....
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