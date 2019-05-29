ZÜMRÜT APARTMANI KİTABI YAYINCISI BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ: SİZ ASIL TACİZCİLERİN PEŞİNDEN KOŞUN
Ankara'da pedofili içerikli Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yayıncısı, emniyete teslim olduğu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun.“ diyerek tepki gösterdi.
Ankara'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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